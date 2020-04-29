«الاتحاد» تعزّز الرحلات الخاصة إلى 15 وجهة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”أعلنت الاتحاد للطيران عن زيادة الرحلات الخاصة إلى عدد من الوجهات في مختلف أنحاء العالم، مع تحضيرها لاستئناف رحلاتها المنتظمة، وذلك رهناً برفع القيود المفروضة حالياً.وخلال شهر مايو، ستعزز الشركة عدد الرحلات الخاصة المعلن عنها سابقاً من أبوظبي إلى أمستردام وبرشلونة وبروكسل، وفرانكفورت وجاكارتا، وكوالالمبور ولندن ومانيلا وملبورن، وسيؤول وسنغافورة وطوكيو وزوريخ، وستشغل رحلات جديدة إلى دبلن ونيويورك.وقالت «الاتحاد» إن على المسافرين الراغبين في الحجز على هذه الرحلات، الاطلاع على القوانين والإجراءات المفروضة في الوجهة التي ينوون السفر إليها. كما يجب على المواطنين الإماراتيين الراغبين في العودة إلى الإمارات، التواصل مع سفارة أو قنصلية الإمارات في مكان إقامتهم.وتستمر الاتحاد بالالتزام بالتوجيهات الحكومية في دولة الإمارات والحكومات والهيئات التنظيمية الخارجية، وقد عمدت إلى تطبيق برنامج تعقيم وسلامة مكثف لتعزيز الإجراءات الصارمة المتخذة، وضمان أعلى مستويات النظافة في كل نقطة من رحلة ضيوفها، بما في ذلك تطبيق التباعد الاجتماعي على متن الطائرة.وكذلك، قامت الاتحاد بمراجعة خدمات الطعام على متن الطائرة لضمان العمل بمتطلبات الصحة والنظافة العالمية للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19)، مع استمرارها بتقديم تجربة طعام عالية الجودة على متن الطائرة.

جدول الرحلات الخاصة (قابل للتعديل)

*أمستردام: 6، 9، 13، 16، 20، 23، 27، 30 مايو

* برشلونة: 30 أبريل و7، 10، 14، 17، 21، 24، 28، 31 مايو

* بروكسل: 1، 3، 8، 10، 15، 17، 22، 24، 29، 31 مايو

* دبلن: 1 مايو

*فرانكفورت: 10، 17، 24، 31 مايو

* جاكارتا: 30 أبريل و7، 14، 21، 28 مايو

* كوالالمبور: 2، 9، 16، 23، 30 مايو

* لندن هيثرو: 30 أبريل و2،6، 9، 13، 16، 20، 23، 27، 30 مايو

* مانيلا: 30 أبريل و1، 5، 7، 8، 12، 14، 15، 19، 21، 22، 26، 28، 29 مايو

* ملبورن: 1،5، 8، 12، 15، 19، 22، 26، 29 مايو

* نيويورك: 4 مايو

* سيؤول: 30 أبريل و2، 5، 7، 9، 12، 14، 16، 19، 21، 23، 26، 28، 30 مايو

* سنغافورة: 5، 12، 19، 26 مايو

* طوكيو: 18، 21، 25، 28 مايو

* زيوريخ: 1، 3، 8، 10، 15، 17، 22، 24، 29، 31 مايو