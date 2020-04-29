أسعار الذهب ترتفع 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 745 جنيها للجرام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر بسوق الصاغة بقيمة 3 جنيهات، وسجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 745 جنيها للجرام، عقب صعود أوقية الذهب إلى 1706 دولار.





أسعار الذهب اليوم

عيار 18 : 638.55 جنيه

عيار 21 : 745 جنيه

عيار 24 : 851.40 جنيه

الجنيه الذهب : 5960 جنيه

السعر العالمي : 1706 دولار

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صعدت أسعار الذهب اليوم الأربعاء حيث طغى ضعف الدولار على التفاؤل بشأن خطط التخفيف التدريجي لإجراءات العزل العام المتخذة لمكافحة فيروس كورونا فيما يترقب المستثمرون قرارا بشأن السياسات من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) يوم الأربعاء.

وبحلول الساعة 0539 بتوقيت جرينتش، زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1711.31 دولار للأوقية (الأونصة) بعد تراجعه لثلاث جلسات متتالية. بحسب رويترز

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1727.50 دولار للأوقية.

وتراجع مؤشر الدولار بفعل تباطؤ انتشار كورونا وتحركات إعادة فتح الاقتصاد مما عزز شهية المخاطرة وزاد جاذبية الذهب المقوم بالعملة الأمريكية للمستثمرين الذين يستخدمون عملات أخرى. لكن الحذر ظل مستمرا ترقبا لقرار المركزي الأمريكي.

وخفض المركزي الأمريكي أسعار الفائدة واستأنف شراء سندات ودعم أسواق الائتمان. وقد يبدأ بيانه يوم الأربعاء توضيح المدة التي يعتزم خلالها الإبقاء على سعر الفائدة بالقرب من الصفر.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم ثلاثة بالمئة إلى 1974.33 دولار للأوقية.