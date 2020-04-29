شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 1.19% بمستهل التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 1.19% رابحا 81.79 نقطة ليصل إلى مستوى 6966.71 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 3.37% رابحا 232.28 نقطة ليصل إلى مستوى 7118.07 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات، 139.2 مليون سهم بقيمة 2.7 مليار ريال، وارتفع 172 سهما، فيما تراجع 15 سهما.

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وارتفع 19 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 3.07%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 2.01%، تلاه قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.80%، ثم قطاع السلع طويل الأجل بنسبة 1.74%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.62%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.42%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.39%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.28%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 1.13%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.08%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.96%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.83%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.65%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.63%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.36%، فيما تراجع قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.56%.

وجاء سهم "العالمية"، على رأس القائمة الخضراء بنسبة نمو 7.64%، ثم سهم طيبة بنسبة 6.40%، ثم سهم الشرقية للتنمية بنسبة 5.97%، فيما جاء سهم "ميدغلف للتأمين" على رأس القائمة الحمراء بنسبة انخفاض 1.87%، ثم سهم "سابتكو" بنسبة 1.33%، ثم سهم "المملكة" بنسبة 1.32%.

وفى سياق آخر أعلنت الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق)، عن قرار مجلس الإدارة، بالتوصية للجمعية العامة العادية لمساهمي (صدق) للتصويت بالموافقة على استخدام كامل رصيد الاحتياطى النظامى البالغ قدره 8.1 مليون ريال لتغطية جزء من الخسائر المتراكمة لـ (صدق) البالغة 25.9 مليون ريال،كما في تاريخ 31 ديسمبر لعام 2019، والتي تمثل نسبة 6.46% من رأس المال، ليصبح إجمالي الخسائر المتراكمة المتبقية مبلغ وقدره 17.8 مليون ريال تمثل نسبة 4.44% من رأس المال، وسوف يتم عرض القرار للجمعية العامة العادية لمساهمي (صدق) للتصويت عليه، وسيتم الإعلان عن أي تطور جوهري.