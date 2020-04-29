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شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود 6 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهلت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بصعود 6 قطاعات على رأسها المواد الأساسية.
وصعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.41% رابحاً 19.810 نقطة ليصل إلى مستوى 4865.32 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.54% رابحاً 28.770 نقطة ليصل إلى مستوى 5239.49 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.08% رابحاً 3.390 نقطة ليصل إلى مستوى 4137.80 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسى 50 بنسبة 0.37%، رابحاً 14.910 نقطة ليصل إلى مستوى 4094.32 نقطة.
وجرى التداول بمستهل التعاملات على 63.2 مليون سهم بقيمة 9.7 مليون دينار كويتى عبر 3113 صفقة.
وارتفعت 6 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع المواد الأساسية بنسبة 2.47%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 1.70%، تلاه قطاع العقار بنسبة 1.24%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.17%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.53%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.18%، فيما تراجع قطاع النفط والغاز بنسبة 2.98%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.84%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.38%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.27%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.18%.
وجاء سهم "الشركة الخليجية للاستثمار البترولى" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 10.34%، تليه شركة المال للاستثمار بنسبة 9.41%، ثم شركة الأرجان العالمية العقارية بنسبة 8.80%، فيما تصدر سهم "الشركة الوطنية الدولية القابضة" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.71% ثم شركة التخصيص القابضة بنسبة 5.88%، ثم شركة حيات للاتصالات بنسبة 5%.
وفى سياق متصل أعلنت شركة المركز المالي الكويتى، عن اجتماع مجلس إدارة الشركة أمس، وانتخب رئيسا ونائب للرئيس ليكون تشكيل مجلس الإدارة للسنوات الثلاث القادمة (2020-2022)، وهم ضرار يوسف الغانم رئيس مجلس الإدارة، فيصل عبد العزيز الجلال نائب رئيس مجلس الإدارة، وكلا من أيمن عبد اللطيف الشايع وفهد يعقوب الجوعان أعضاء غير تنفيذين، وعادل محمد الغنام وعمران حبيب حيات وفهد سليمان الدلالى أعضاء مستقلين.
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