شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاحية حمراء لبورصة دبى بضغوط هبوط 5 قطاعات على رأسها البنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.36% خاسراً 7.20 نقطة ليصل إلى مستوى 1990.47 نقطة، بضغوط هبوط 5 قطاعات على رأسها البنوك.

وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 183.6 مليون سهم محققة ما قيمته 149.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 3000 صفقة لعدد 30 سهما، وارتفع 12 سهما، فيما انخفض 16 سهما، واستقر سهمين.

وتراجعت 5 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاع النقل بنسبة 0.90%، أعقبه قطاع الاستثمار بنسبة 0.54%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.36%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.18%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.12%، فيما ارتفع قطاع العقارات بنسبة 1.69%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 1.47%، ثم قطاع السلع بنسبة 0.58%.

وتصدرت قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة ارابتك القابضة بنسبة 6.97%، ثم سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 6.25%، وتصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة دى إكس بى إنترتيمنتس بنسبة 3.77%، ثم سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 3.12%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولا حسب القيمة بحجم 10 مليون ورقة بقيمة 27.2 مليون درهم، والذى ارتفع بنسبة 0.36%.

Advertisements

وفى سياق متصل أعلنت شركة أمانات القابضة، عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة، وتمت الموافقة على كلا من تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالى عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر عام 2019، تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر لعام 2019، ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر لعام 2019، الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بواقع 2.2% من القيمة الاسمية لكل سهم (2.2 فلس للسهم الواحد) عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر لعام 2019، ويبلغ مجموع تلك الأرباح النقدية الموزعة 55 مليون درهم إماراتى لتستمر أمانات فى توزيع الأرباح للسنة الخامسة على التوالى منذ تأسيسها.

كما تم الموافقة على مقترح توزيع مكافأة على مجلس الإدارة، إبراء ذمة المجلس عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر لعام 2019، واعتماد تعيين الأعضاء الجدد، والموافقة على طلب مساهمين يملكون أكثر من 10 من رأس مال الشركة، بإضافة بند على جدول الأعمال بطلب شركة أمانات تغيير المقر الرئيسى من إمارة دبى إلى إمارة أبوظبى وأيضا نقل الإدراج على سوق دبى المالى إلى سوق أبوظبى للأوراق المالية.

وفى سياق آخر أعلنت شركة سوق دبى المالى، عن انعقاد اجتماع مجلس إدارة الشركة، أمس الثلاثاء، واتخذ قرارات بالتمرير بشأن أمور اعتيادية وأمور متعلقة بعمليات السوق.