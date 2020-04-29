شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يرتفع قرب ذروة أسبوع بفضل تراجع الدولار قبيل قرارات الاحتياطي الاتحادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليستأنف مكاسبه التي توقفت مؤقتا بالأمس مقابل الدولار الأمريكي ، مقتربا من ملامسة أعلى مستوى فى أسبوع المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، يأتي هذا الارتفاع بفضل تراجع مستويات العملة الأمريكية قبيل صدور بيانات النمو الاقتصادي فى الولايات المتحدة وقرارات مجلس الاحتياطي الاتحادي.

ارتفع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.5% إلى 1.0873$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.0819 $،وسجل أدنى مستوى عند 1.0817$.

فقد اليورو بالأمس نسبة 0.1% مقابل الدولار ، فى أول خسارة خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى فى أسبوع عند 1.0888$.

وانخفض اليورو فى وقت سابق من تعاملات الجمعة 24 نيسان/أبريل لأدنى مستوى فى أربعة أسابيع عند 1.0727$ ، بفعل تركيز المستثمرين على شراء الدولار الأمريكي كأفضل استثمار بديل ، فى ظل التوقعات القاتمة للاقتصاد العالمي.

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تراجع مؤشر الدولار يوم الأربعاء بنسبة 0.4% ، ليواصل خسائره لليوم الرابع على التوالي ، مقتربا من أدنى مستوى فى أسبوعين عند 99.45 نقطة المسجل بالأمس ، عاكسا استمرار هبوط مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية.

يأتي هذا التراجع فى مستويات الدولار ، بفضل تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين ، مع إعلان بعض الدول الكبري إعادة فتح جزئي للاقتصادات المغلقة بسبب جائحة فيروس كورونا.

تتراجع العملة الأمريكية أيضا قبيل صدور بيانات نمو أكبر اقتصاد فى العالم خلال الربع الأول من هذا العام المتوقع تسجيل انكماشا بمعدل 0.4% ،بأسوأ وتيرة منذ ذروة الأزمة المالية العالمية فى عام 2009.

كما يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم ،صدور قرارات مجلس الاحتياطي الاتحادي ، فى ختام اجتماع السياسة النقدية ، بحثا عن أدلة جديدة حول المسار المستقبلي للإجراءات التحفيزية ، فى ظل الأضرار الفادحة التي لحقت بالاقتصاد الأمريكي جراء جائحة فيروس كورونا.