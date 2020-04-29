شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف السلام– البحرين يتخارج من محفظة عقارية أمريكية بـ182.5 مليون دولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشف مصرف السلام – البحرين، عن تخارجه من محفظة مكونة من 7 أصول عقارية في الولايات المتحدة مقابل 182.5 مليون دولار أمريكي، متجاوزاً قيمة التخارج المقدرة عند الاستحواذ.

وقال المصرف في بيان لبورصة البحرين، إنه استحوذ على هذه المحفظة المكونة من 2032 شقة سكنية في 7 مجمعات سكنية في كارولينا الشمالية وتكساس في عام 2016، وأدخل عليها مجموعة من التحديثات لتحسين مستوى الدخل ورفع قيمتها.

وأوضح أن الاستراتيجية المعتمدة كانت تهدف إلى التخارج من هذا الاستثمار بعد 5 سنوات، أي في 2021، إلا أن النتائج المالية المرجوة من الاستثمار قد تحققت وتم تجاوزها في فترة استثمار أقصر، مما أدى إلى التخارج المبكر.

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وأفاد المصرف بأن ولايتي كارولينا الشمالية وتكساس شهدتا ازدهاراً في عام 2019 مدعوماً بالنمو في سوق العمل ومؤشرات الاقتصاد الإيجابية.

وأدى ذلك إلى ارتفاع الإيجارات وانخفاض معدلات الشواغر، مما ساهم بشكل إيجابي في رفع قيمة الأصول العقارية السكنية.

ويعمل مصرف السلام ـ البحرين كمصرف إسلامي بموجب ترخيص صادر من مصرف البحرين المركزي، وتأسس في يناير 2006 برأس مال مدفوع يبلغ 120 مليون دينار بحريني (318 مليون دولار أمريكي)، وقد طرح أكبر اكتتاب عام في تاريخ المملكة، حيث بلغت حصيلته أكثر من 2.7 مليار دينار بحريني (7 مليارات دولار أمريكي).

وبدأ المصرف عملياته التجارية في 17 أبريل 2006، وتم إدراجه في بورصة البحرين في 27 أبريل 2006، ثم في سوق دبي المالي في 26 مارس 2008.