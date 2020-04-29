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عمومية كامكو إنفست تناقش التوزيعات السنوية في 13 مايو المقبل

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تنعقد الجمعية العمومية لشركة كامكو إنفست، المدرجة ببورصة الكويت، يوم 13 مايو المقبل، لمناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن العام المالي 2019 بنسبة 5% من القيمة الاسمية للسهم بقيمة إجمالية 1.71 مليون دينار كويتية.

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة الكويت، أن العمومية ستناقش أيضاً القوائم المالية عن العام الماضي، وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال الفترة.

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وستنظر العمومية الموافقة على إصدار سندات سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، من خلال شركة ذات غرض خاص مؤسسة في دولة الكويت أو خارجها، وبصورة منفصلة أو ضمن برنامج بالدينار الكويتي أو أي عملة أخرى مناسبة.

كانت كامكو، قد انتهت يناير الماضي، من عملية الاندماج من الناحية القانونية والعملياتية ونظم المعلومات مع بيت الاستثمار العالمي (جلوبال).

ويبلغ حجم الأصول المدارة من قبل الكيان الجديد "كامكو إنفست" 13.7 مليار دولار من خلال صناديق ومحافظ في فئات أصول مختلفة، منها الأسهم المدرجة وغير المدرجة والعقار وغيرها، المنتشرة في الكويت وأسواق المنطقة والعالم.

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