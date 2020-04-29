شكرا لقرائتكم خبر عن شركة تابعة لـ"الامتياز" الكويتية تفوز بمناقصة لوزارة الكهرباء قيمتها 5.4 مليون دينار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قالت مجموعة الامتياز الاستثمارية، المدرجة ببورصة الكويت، إن إحدى شركاتها التابعة والمملوكة بنسبة 50.69%، فازت بمناقصة لوزارة الكهرباء والماء الكويتية بقيمة 5.4 مليون دينار، ولمدة 30 شهراً.

وذكرت المجموعة في بيان لبورصة الكويت، أن المناقصة تتعلق بتزويد وتنفيذ التشغيل المبدئي والصيانة لأعمال تطوير البنية التحتية لأنظمة استقبال الوقود لمحطة الشويخ التابعة لوزارة الكهرباء.

وتوقعت المجموعة أن تحقق شركتها التابعة نسبة هامش ربح قدرها 2% إلى 4% من قيمة العقد، علماً بأن حصة المجموعة من الربح سوف تُحتسب بنسبة ملكيتها في الشركة التابعة، ووفقاً لنسبة الإنجاز المقدر.