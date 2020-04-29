عقود تأجير الناقلات حصنت عمليات «الخليج للملاحة»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد سعيد مبارك الهاجري، رئيس مجلس إدارة «الخليج للملاحة القابضة»، أن الشركة تعدّ محصنة بشكل جيد ضد تقلبات السوق الأخيرة مع تصاعد تفشي فيروس «كورونا»؛ حيث إن لديها خمس ناقلات بتروكيماوية من أصل ست ناقلات تعمل وفقاً لعقود ثابتة وطويلة الأجل.

وقال الهاجري: إن الفترات المتبقية لتلك العقود تتراوح من عام واحد إلى أربعة أعوام، ونحن نعمل جاهدين على تحقيق التوازن بين عقود التأجير قصيرة وطويلة المدى؛ بهدف تحسين الإيرادات التشغيلية.

وتابع الهاجري في كلمة له على هامش إطلاق «الشركة» تقريرها السنوي عام 2019: نعمل على استقطاب مستثمرين محتملين، من خلال إصدار صكوك بقيمة 125 مليون درهم عن طريق الاكتتاب الخاص. ومن المتوقع أن يتم استخدام عوائد الصكوك لتعزيز سيولة الشركة في الوقت الراهن.

وأظهرت البيانات المالية للشركة تسجيلها نمواً في الإيرادات التشغيلية بمعدل 13% بحلول نهاية العام 2019، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2018؛ حيث بلغت قيمة الإيرادات التشغيلية 166 مليون درهم، مقارنة مع 147 مليون درهم من الفترة ذاتها من عام 2018، على الرغم من تكبدها لخسائر في 2019، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى الزيادة في مخصص الاستهلاك والإهلاك المرتبط بأسطول الشركة، والزيادة في صافي تكلفة التمويل، ومخصص انخفاض قيمة السفن والشهرة.

واستحوذت الشركة على أربع سفن لنقل المواشي في النصف الثاني من 2018، وكذلك رسملة سفينة جديدة متخصصة بخدمات حفر الآبار في مايو/أيار 2019، إضافة إلى زيادة مصاريف الاستهلاك الخاصة بكافة أعمال الحوض الجاف، والتي تمت على أربع ناقلات للبتروكيماويات خلال العام الماضي.

واستطاعت الشركة التكيف مع التحديات التي فرضها المناخ الاقتصادي خلال العام الماضي. 2019 حيث أنهت الشركة كافة عمليات الصيانة الإلزامية لمدة عشر سنوات لسفنها الأربع المستأجرة من قبل شركة «سابك» السعودية، وبالرغم من الفترة السابقة التي واجهت فيها الخليج للملاحة انخفاضاً في معدل تأجير سفنها، فإنها تمكنت من ضمان عقود حالية وطويلة الأجل لتأجير ثماني سفن من أصل سفنها التسع. ومن حيث هيكل التكاليف؛ فقد قامت الشركة بإعادة الهيكلة التنظيمية لعملياتها وللشركات التابعة لها بشكل يضمن استمرارية العمل، وتعزيز الإنتاجية بأقل التكاليف الممكنة في المستقبل القريب. وتواصل الشركة أيضاً الاستعانة بمصادر خارجية متخصصة في مجال إدارة السفن؛ لإدارة مهامها على أسطولها بالكامل، بهدف تحسين هيكل التكلفة.

وتتوقع الشركة أن يصبح قطاع تأجير الناقلات أكثر جاذبية قبل تنفيذ المعايير العالمية التي تفرضها المنظمة البحرية الدولية لعام 2020، وكذلك التأثير الإيجابي لانخفاض أسعار النفط.