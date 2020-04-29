البنك الأهلى: شهادات الـ 15% مستمرة ولم يتم إلغاؤها بعد طرح شهادات جديدة

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلى، أن البنك مستمر فى طرح الشهادات الإدخارية ذات العائد الثابت البالغ 15% والتى تصل مدتها إلى سنة واحدة ويتم صرف عائدها شهريا، وقال أبو الفتوح - فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الأربعاء، إن طرح البنك شهادات استثمار بفئات جديدة سواء ذات العائد 14% لمدة عامين، أو 3 أعوام بعائد 12.5% لصالح بنك الاستثمار القومى لا يعني إلغاء الشهادات الإدخارية ذات العائد 15% والتى تم طرحها في 22 مارس الماضى.

وأعلن البنك الأهلى - مساء أمس - عن طرح فئات جديدة من شهادات الإستثمار بالتعاون مع بنك الإستثمار القومي، تضمنت شهادات مجموعة (ب) للأشخاص الطبيعيين لمدة عامين بعائد 14% وشهادات مجموعة (ب) مدتها 3 سنوات بعائد 12.5% ويصرف عائد الشهادتين كل 3 أشهر، كما طرح شهادات إستثمار محموعة (د) للهيئات الاعتبارية مدتها 3 سنوات بعائد سنوي 11.25% يصرف كل 3 أشهر.

وبلغت حصيلة البنك الأهلي من شهادات الإدخار ذات العائد الثابت 15% منذ طرحها في 22 مارس وحتى منتصف هذا الأسبوع نحو 75 مليار جنيه، فيما تجاوزت حصيلة بنكي الأهلي ومصر مجتمعين نحو 105 مليارات جنيه.