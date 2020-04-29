شكرا لقرائتكم خبر عن انتعاش البورصات الآسيوية قبيل اجتماع مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت مؤشرات الأسهم الآسيوية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع ترقب الأسواق نتائج اجتماع مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى (البنك المركزى) المقرر فى وقت لاحق من اليوم، وسط آمال بشأن مواصلة البنك تدابيره التحفيزية لمكافحة تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا، وبعث تطمينات بأن الوضع المالى للاقتصاد الأكبر عالميا لايزال تحت السيطرة.

ففى الصين، صعد مؤشر "شنجهاي" بنسبة0.31% ليصل الي 2819 نقطة، كما ارتفع مؤشر "هانج سينج" بنحو 0.02% مسجلا 24585 نقطة، وسجل مؤشر بورصة "سنغافورة" ارتفاعا بنسبة 0.07% ليصل عند مستوى 2565 نقطة، في حين اغلقت البورصة اليابانية أبوابها تزامنا مع عطلة رسمية في البلاد.

وقال المحلل المختص في شئون الأسواق لدى مجموعة "آكسي ترايدر" ستيفن إينز أن ثمة توقعات متنامية لدى المستثمرين بأن الفيدرالي الأمريكي سيرسل رسالة واضحة بشأن مواصلة حزمة الاجراءات المالية غير المسبوقة التي اتخذها سلفا لمكافحة آثار كورونا حتى انتهاء الأزمة وعودة الأمور لطبيعتها مرة أخرى".

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وأضاف إنه حتى وأن كانت التوقعات تستبعد تغييرا في أسعار الفائدة الأمريكية بعد أن تم تخفيضها لمستويات قياسية اقتربت من الصفر الشهر الماضي، غير أن الأسواق لاتزال في انتظار رسالة تطمين بشأن قدرته البنك على إدارة الازمة المالية الراهنة بفضل سلسلة التدابير التحفيزية لاسيما وان البلاد تستعد لتخطو أولي خطواتها صوب اعادة فتح الاقتصاد بعد اغلاق دام قرابة شهرين.

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد أقر الشهر الماضي خفضا تاريخيا في معدل الفائدة إلى مستوى صفر- 0.25% بسبب فيروس كورونا وذلك بهدف تعزيز الثقة والحفاظ على القطاع المالي، كما اتخذ البنك سلسلة إجراءات تحفيزية كبيرة وغير مسبوقة لمكافحة تداعيات كورونا وصفت بأنها تتجاوز تلك التي اتخذها إبأن فترة الكساد الكبير خلال ثلاثينيات القرن الماضي.

وأعلن الفيدرالي الأمريكي عن تقديم قروض بقيمة 2.3 تريليون دولار لدعم الاقتصاد المتضرر من فيروس كورونا، من المقرر أن يستفيد منها الشركات الصغيرة والكبيرة وكذلك الأسر والولايات المحلية.فيما ذكر رئيس المجلس جيروم باول أن البنك ملتزم ببذل كل ما في وسعه لدعم تدفق الأموال إلى الشركات والأسر من خلال مجموعة كبيرة من برامج التمويل ومن خلال الحفاظ على معدل الفائدة بالقرب من الصفر.