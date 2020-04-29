شكرا لقرائتكم خبر عن شركة كازمونايجاس:‭ ‬إنتاج النفط قد ينخفض بالربع الثانى بسبب اتفاق أوبك+ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركة الطاقة التابعة للدولة كازمونايجاس اليوم الأربعاء، إنها قد تخفض إنتاج النفط في الربع الثاني من العام بموجب التزام قازاخستان ضمن اتفاق عالمي لخفض الإنتاج. وذكرت الشركة أن الإنتاج في الربع الأول نزل 0.2 بالمئة على أساس سنوي إلى 5.9 مليون طن ما يعادل 489 ألف برميل يوميا.

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