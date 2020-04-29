شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يصعد مع تراجع الدولار وترقب قرار المركزى الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صعدت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، حيث طغى ضعف الدولار على التفاؤل بشأن خطط التخفيف التدريجي لإجراءات العزل العام المتخذة لمكافحة فيروس كورونا فيما يترقب المستثمرون قرارا بشأن السياسات من مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزي الأمريكي) اليوم.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1711.31 دولار للأوقية (الأونصة) بعد تراجعه لثلاث جلسات متتالية. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1727.50 دولار للأوقية. وتراجع مؤشر الدولار بفعل تباطؤ انتشار كورونا وتحركات إعادة فتح الاقتصاد مما عزز شهية المخاطرة وزاد جاذبية الذهب المقوم بالعملة الأمريكية للمستثمرين الذين يستخدمون عملات أخرى. لكن الحذر ظل مستمرا ترقبا لقرار المركزي الأمريكي. Advertisements وخفض المركزي الأمريكي أسعار الفائدة واستأنف شراء سندات ودعم أسواق الائتمان. وقد يبدأ بيانه اليوم الأربعاء توضيح المدة التي يعتزم خلالها الإبقاء على سعر الفائدة بالقرب من الصفر. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم ثلاثة بالمئة إلى 1974.33 دولار للأوقية. وصعد البلاتين 0.4 بالمئة إلى 775.18 دولار للأوقية. وزادت الفضة 0.1 بالمئة إلى 15.20 دولار للأوقية.

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