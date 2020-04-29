شكرا لقرائتكم خبر عن أو.إم.في تتكبد خسائر فى الربع الأول وتخفض هدف إنتاج 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تكبدت مجموعة أو.إم.في النمساوية للطاقة صافي خسارة في الربع الأول من العام بسبب تكاليف كبيرة للمخزون وخفضت هدف إنتاجها وتوقعات أسعار النفط استجابة لتهاوي الطلب على النفط في أعقاب جائحة فيروس كورونا.

وقالت أو.إم.في اليوم الأربعاء إنها خسرت 68 مليون يورو (74 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة المنتهية في مارس بعد ربح بقيمة 496 مليونا في نفس الفترة من العام السابق.

ونزلت أسعار النفط 65 بالمئة في الثلاثة أشهر الأولى من العام إلى مستوى متدن عند 22 دولارا للبرميل إذ أدت القيود الصارمة على التنقل المفروضة في أنحاء العالم للحد من انتشار فيروس كورونا إلى انهيار الطلب على وقود وسائل المواصلات.

Advertisements

وقالت أو.إم.في إنها تتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 40 دولارا للبرميل هذا العام وتتوقع أن يبلغ سعر الغاز المحقق 11.9 يورو لكل ميجاوات ساعة.

وتتوقع الشركة حاليا أن يبلغ إنتاج العام الجاري 440 ألف برميل من المكافئ النفطي يوميا بدلا من هدفها السابق البالغ 500 ألف برميل من المكافئ النفطي يوميا.

وقالت الشركة إن أرباح صافي التكلفة الحالية للإمدادات قبل خصم الفوائد والضرائب، التي تستثني بنودا خاصة ومكاسب أو خسائر المخزون، انخفضت ثمانية بالمئة في الربع إلى 699 مليون يورو، ما يزيد عن متوسط تقديرات عند 573 مليون يورو في استطلاع للرأي أجرته أو.إم.في شمل 15 محللا. واستفادت المجموعة من انخفاض تكاليف الإنتاج وتراجع أسعار المدخلات لمصافيها.

وبلغت التدفقات النقدية الفصلية من أنشطة العمليات 838 مليون يورو وبلغ المركز النقدي للشركة في نهاية مارس 2.8 مليار يورو.