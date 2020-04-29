شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا: المشروعات التى يقودها أجانب ستخفض إنتاج النفط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء أن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك قال اليوم الأربعاء، إن مشروعات يشغلها أجانب وكذلك مشروعات نفطية محلية في البلاد ستخفض الإنتاج على أساس متناسب، في إطار اتفاق عالمي لتقليص إنتاج الخام. وتشارك شركات نفط عالمية كبرى مثل إكسون موبيل وشل في عدة مشاريع للنفط والغاز في روسيا وتشغلها بموجب اتفاقات تقاسم الإنتاج منذ التسعينات. كما قال نوفاك إن شركات النفط الروسية ستخفض إنتاجها 19 بالمئة من مستويات فبراير شباط في إطار الاتفاق العالمي لخفض إنتاج النفط.

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