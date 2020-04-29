شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد المصارف الكويتية: البنوك ستواصل زيادة فروعها العاملة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قالت مدير إدارة العلاقات العامة في اتحاد مصارف الكويت، شيخة العيسى، إن البنوك ستواصل زيادة عدد الفروع بما يتّسق وتوجّهات مؤسسات الدولة نحو تخفيف الإجراءات الاحترازية والوقائية بهذا الشأن.

وأوضحت أن البنوك حرصت منذ بداية الأزمة على فتح بعض الفروع واستمرت في التوسع بزيادة عدد هذه الفروع، لتبلغ نسبتها حالياً في المتوسط نحو 25% من إجمالي فروع البنوك المحلية، بحسب صحيفة الرأي.

وأشارت إلى تقديم البنوك جميع الخدمات المصرفية الإلكترونية سهلة الاستخدام والآمنة على مدار الساعة، إضافة إلى استقبال استفسارات العملاء من خلال أرقام خدمة العملاء لدى البنوك.

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وأكدت أن ذلك يأتي في إطار حرص المصارف منذ بداية الأزمة على العمل بتوازن من خلال مراعاة مصالح العملاء وتخفيف الأعباء عنهم وعدم تعطيل أعمالهم، وتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، بما يتسق وتعليمات وزارة الصحة والجهات المعنية بهذا الشأن، وبما يضمن سلامة العملاء والعاملين في تلك الفروع.

وأكد اتحاد مصارف الكويت في وقت سابق على تمتع البنوك المحلية بالقوة والمتانة والمستويات العالية من مؤشرات السلامة المالية التي تؤهلها لامتصاص الصدمات الناجمة عن تفشي كورونا والتعامل مع هذه الأزمة والظروف الاستثنائية.

وخلال الشهر الماضي قرر اتحاد مصارف الكویت تأجیل مدفوعات أقساط القروض وأقساط البطاقات الائتمانیة لمدة 6 أشهر وذلك ضمن الإجراءات الاستثنائية المتخذة لمواجهة انتشار فیروس كورونا المستجد.

وقررت البنوك الكويتية منتصف الشهر الماضي، تأجيل أقساط القروض الاستهلاكية والبطاقات الائتمانية لكافة عملائها من المواطنين لمدة 6 أشهر مع إلغاء الفوائد والأرباح المترتبة على هذا التأجيل وأي رسوم أخرى.