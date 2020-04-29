شكرا لقرائتكم خبر عن 192 مليار ريال إيرادات بالموزانة السعودية في الربع الأول 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهر التقرير ربع السنوي، لأداء الموزانة العامة في السعودية، تحقيق إيرادات بقيمة 192 مليار ريال، خلال فترة 3 أشهر من يناير حتى نهاية مارس 2020.

وبلغت النفقات بموازنة الدولة في الفصل نفسه من السنة نحو 226.2 مليار ريال وبذلك بلغ عجز الموزانة خلال الربع الأول نحو 34.1 مليار ريال، بحسب تقرير وزارة المالية على موقعها الإلكتروني.

وأظهر التقرير بلوغ الإيرادات النفطية في تلك الفترة 128.77 مليار ريال، مقارنة مع 169 مليار ريال في الربع الأول من 2019. وبلغت قيمة الإيرادات غير النفطية 63.3 مليار ريال، مقابل 76.3 مليار ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي.

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وبلغت قيمة الإيرادات الضريبية على السلع والخدمات 30.4 مليار ريال، والإيرادات الأخرى 23 مليار ريال. وفيما يتعلق بالتمويل كشفت أرقام الربع الأول الحصول على تمويل من الحساب الجاري 9 مليار ريال، وتمويل من الدين الداخلي 11.2 مليار ريال، و18.5 مليار ريال تمويل خارجي.

واتخذت الحكومة السعودية عددا من الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، شملت زيادة المصروفات المخصصة للقطاع الصحي إضافة إلى عدد من مبادرات دعم القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة.

وكان مجلس الوزراء السعودي، أقرّ في وقت سابق، الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1442-1441ه (2020م)، بإجمالي إنفاق معتمد قدره 1,020 مليار ريال، وإيرادات مقدرة بـ 833 مليار ريال، وبعجز مقدر بـنحو 187 مليار ريال (6.4% من الناتج المحلي الإجمالي).