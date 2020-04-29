شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تسمح بتمويل الزراعة في منطقة "الدرع العربي" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية، في السعودية المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، صدور موافقة قيادة المملكة على رفع إيقاف الإقراض للقروض العادية في منطقة الدرع العربي، بحيث يكون الإقراض في المناطق التي تتوفر فيها المياه المتجددة حسب الميزة النسبية لكل منطقة.

وأكد الفضلي أن الموافقة السامية تدعم تنمية هذه المناطق وتأتي امتداداً لما يحظى به القطاع الزراعي من عناية واهتمام من قبل الدولة، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

Advertisements

يأتي ذلك سعياً للمساهمة في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة من خلال أفضل وسائل التمويل المستدام ورفع الكفاءة لتعزيز الأمن الغذائي والحفاظ على الموارد الطبيعية للإسهام في تطوير المناطق والاستفادة من الميز النسبية.

ومؤخرا، أعلنت شركة تبوك للتنمية الزراعية عن توقيع إتفاقية مع صندوق التنمية الزراعية للحصول على قرض تمويل تشغيلي حسب أنظمة ولوائح الاقراض بالصندوق وذلك بقيمة 10 مليون ريال سعودي.

كما كشف صندوق التنمية الزراعية السعودي، عن إطلاق مبادرة تمويل استيراد المنتجات الزراعية المستهدفة في استراتيجية الأمن الغذائي، وتخصيص مبلغ 2 مليار ريال لها من خلال مزيج من القروض المباشرة وغير المباشرة، تشمل منتجات "الأرز، السكر، فول الصويا، والذرة الصفراء".