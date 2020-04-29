شكرا لقرائتكم خبر عن إصدار محتمل لسندات سعودية مقومة باليورو هذا العام والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بدأت مجموعة من البنوك محادثات مع السعودية بشأن إصدار محتمل لسندات مقومة باليورو هذا العام.
وبدأت بعض البنوك التقدم بمقترحات لبيع الدين المحتمل، بحسب مصادر لوكالة رويترز.
والإصدار سيكون على الأرجح في يونيو وبنفس حجم الإصدار الماضي لسندات مقومة باليورو في المملكة.
وجمعت السعودية 3 مليارات يورو من أول طرح لسندات مقومة باليورو في يوليو الماضي.
وكان وزير المالية السعودي محمد الجدعان، قد قال إن السحب من الاحتياطيات النقدية للمملكة خلال العام الحالي لن يتجاوز 110 إلى 120 مليار ريال، أي في نطاق ما هو متوقع في الموازنة.
وأشار الوزير قبل عدة أيام إلى اعتزام الرياض إصدار أدوات دين فوق ما هو مقدر في الموازنة، بسبب تأثيرات أزمة كورونا.
وكشف أن المملكة قد تزيد إصدارات الدين حتى تصل إلى 100 مليار ريال، لتضاف إلى الـ 120 مليار ريال السابقة، فيصبح الإجمالي 220 مليار ريال.
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