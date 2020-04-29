شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يكرر الإغلاقات الايجابية– تحليل -29-4-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كرر سعر النحاس تقديمه لإغلاقات إيجابية ليؤكد بثباته فوق مستوى 2.2825 استعداده لتقديم تداولات تصحيحية صاعدة خلال الفترة القريبة والمتوسطة, كذلك محاولة وصول مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى تشبع الشراء, سيزيد بدوره من الضغوط الإيجابية ليسهل مهمة تجاوز مستوى 2.3430 والوصول نحو الهدف التالي المتمركز عند 2.4530. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.3000 و 2.4530 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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