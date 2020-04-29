شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين دون أي جديد– تحليل - 29-4-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا جديد لدى سعر البلاتين ليتأثر باستمرار تعارض المؤشرات الرئيسية وليحافظ بذلك على استقراره قرب مقاومة القناة الهابطة والمتمثلة حاليا بمستوى 782.00 تقريبا, نذكر بأن استمرار ثبات هذه المقاومة فإن ذلك سيزيد من فرص تجديد السعر للمحاولات الهابطة والتي قد تستهدف بدورها مستوى 710.00 و 680.00 على التوالي.
أما في حال اندفاع السعر فوق المقاومة الحالية والثبات فوقها, فإن ذلك سيعمل على إلغاء النظرة الهابطة لنتوقع تشكيله لتداولات صاعدة قوية قد تدفع به للوصول نحو 915.00 و 1000.00 خلال الفترة القريبة والمتوسطة.
نطاق التداول المتوقع ما بين 782.00 و 750.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات المقاومة
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