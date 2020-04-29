شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يكرر التذبذب الجانبي-تحليل - 29-4-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استمر سعر الزوج بتقدميه للتداولات الجانبية وليحافظ بذلك على تمركزه قرب المقاومة المتمثلة بمستوى 133.30, نلاحظ حاليا بدء تشكيل السعر لبعض التداولات السلبية ليعزز بذلك الترجيح الهابط والذي يستهدف بشكل أولي مستوى 132.10 وصولا نحو 130.65 خلال الفترة القريبة.
نود التنويه إلى أن مخاطرة تغيير الاتجاه الهابط تكمن بمحاولة اختراق السعر لمستوى تصحيح 50% فيبوناتشي والمتمركز عند 134.60 ليفتح بدوره الباب أمام بناء هجوم صاعد قوي قد يبدأ باستهداف مستوى 135.80 و 136.66 على التوالي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 133.60 و 132.10
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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