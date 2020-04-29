الاقتصاد

اليورو مقابل الين يهبط بهدوء- تحليل - 29-4-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بدأ سعر الزوج باستغلال سلبية مؤشر ستوكاستيك لنلاحظ من الرسم المرفق تشكيله لزحف سلبي جديد وتسجيله لمستوى 115.50, نذكر بأن استقرار السعر ضمن محاور القناة الهابطة وباستمرار تشكيل مستوى 116.65 لمقاومة إضافية, فإن ذلك يدعم الاستمرارية السلبية والتي تتطلب حاليا كسر مستوى 115.20 بهدف الوصول نحو المحطة التالية المستقرة عند 114.70.

 

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 116.65  و 114.70

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط 

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