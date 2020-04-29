شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم بالأسواق اليوم.. "البفتيك" يبدأ من 120 جنيها للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 29-4 -2020 فى محلات الجزارة بالقاهرة وذلك فى الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك، وتراوحت اللحوم الكندوز بين 110وحتى 150جنيها للكيلو، واللحم المفروم من 110- 140جنيها، السجق 110-125 جنيها، وتراوحت اسعار البفتيك والاستيك بين 120- 140 جنيها، وأسعار البرجر البلدى بين 100-130 جنيها، كما شهدت أسعار اللحوم الضأن استقرارا، لتبدأ من 120و حتى 140جنيها، كما تراوح سعر كيلو اللحوم الجملى بين 90 – 110 جنيها، حسبما أكدت شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة.

كما شهدت منافذ التوزيع التابعة للمؤسسات وهيئات الدولة استقرارا فى الأسعار والتى تراوحت بين 80-90 جنيها للكيلو سواء للحوم الكندوز او الضأن.

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جدير بالذكر أن أسعار اللحوم شهدت انخفاضا بنسبة تقترب من الـ10 % بسبب زيادة المعروض فى الأسواق من العروض بفضل زيادة الانتاج والسياسات التى انتهاجتها الدولة من اجل خفض الأسعار فى الأسواق .

كان الدكتور على المصيلحى،وزير التموين والتجارة الداخلية، قرر تخفيض سعر كيلو اللحوم السودانية الطازجة 5 جنيهات ليتم طرحها بسعر 80 جنيها بدلًا من 85 جنيها فى إطار تخفيف العبء على المواطنين.

كما وجه المصيلحى، الأجهزة المعنية بالوزارة بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق وتشديد الرقابة على منافذ البيع وضبط الأسعار وتعزيز دور القطاعات الرقابية وأجهزة حماية المستهلك لضمان توافر السلع المختلفة للمواطنين بجودة عالية.