شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل الجلسة على تباين في الأداء في مجملها إيجابية مع التفاؤل الحذر حيال تخفيف القيود والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات ثالث جلسات الأسبوع على تباين في الأداء في مجملها إيجابية اليوم الأربعاء مع ارتفاع كل من مؤشرات الأسهم الصينية والاسترالي بالإضافة إلى كل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما تراجعت مؤشرات الأسهم النيوزيلندية ويتغيب نبض التداول عن مؤشرات الأسهم اليابانية اليوم الأربعاء بسبب عطلة يوم شوا في اليابان.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد النيوزيلندي صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي أظهرت تقلص الفائض إلى ما قيمته مليون دولار نيوزيلندي مقابل 531 مليون دولار نيوزيلندي في شباط/فبراير الماضي، دون التوقعات التي أشارت لاتساع الفائض إلى ما قيمته 700 مليون دولار نيوزيلندي، وجاء ذلك مع أظهرت قراءة مؤشر الصادرات انخفاضاً بخلاف التوقعات التي أشارت لارتفاعها وارتفاع قراءة الواردات دون التوقعات.

وجاء ذلك قبل أن نشهد عن الاقتصاد الاسترالي الكشف عن بيانات التضخم للربع الأول، مع صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 0.3% مقابل 0.7% في القراءة السابقة للربع الرابع الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 0.2%، بينما أوضحت القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته استقرار وتيرة النمو عند 0.5% دون تغير يذكر عن القراءة السابقة للربع الرابع، متفوقة على التوقعات عند 0.3%.

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بخلاف ذلك، لا يزال التفاؤل الحذر بأن تفشي فيروس كورونا بلغ ذروته وأن الإغلاق العالمي قد ينتهي لاحقاً يحفز بشكل أو بأخر شهية المخاطرة عند المستثمرين وبالأخص أن العديد من البلدان من إيطاليا إلى نيوزيلندا أعلنوا عن تخفيف القيود، بينما بريطانيا أعلنت أنه من السابق لآونة تخفيف القيود، وفي سياق أخر، تتطلع الأسواق لما سوف تسفر عنه فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح والمؤتمر الصحفي لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطون قبل ساعات من فعليات اجتماع البنك المركزي الأوروبي غداً الخميس.

مؤشرات الأسهم الصينية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات الجلسة، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.60% ليربح 23.19 نقطة ويصل إلى المستوى 3,872.34، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.59% ليربح 16.60 نقطة ويصل إلى المستوى 2,826.62.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً بنسبة 0.31% ليربح 76.46 نقطة ويصل إلى المستوى 24,652.42، كما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.87% ليربح هو الأخر 16.76 نقطة ويصل إلى المستوى 1,950.85.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي تراجع بنسبة 0.75% ليخسر 81.17 نقطة ويصل إلى المستوى 10,678.39، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 1.21% ليربح 64.40 نقطة ويصل إلى المستوى 5,377.50.