شكرا لقرائتكم خبر عن تباطؤ نمو أسعار المستهلكين في استراليا خلال الربع الرابع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الاسترالي قراءة مؤشر أسعار المستهلكين للربع الأول والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 0.3% مقابل 0.7% في القراءة السابقة للربع الرابع الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 0.2%، بينما أوضحت القراءة الجوهرية لمؤشر أسعار المستهلكين استقرار وتيرة النمو عند 0.5% دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في القراءة السابقة للربع الرابع، لتعد بذلك القراءة الحالية متفوقة على التوقعات عند 0.3%.

أما عن القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين للربع الأول فقد أوضحت تسارع النمو إلى 2.2% مقابل 1.8% في القراءة السنوية السابقة للربع الرابع، بخلاف التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 2.0%، كما أظهرت القراءة السنوية الجوهرية لمؤشر أسعار المستهلكين تسارع النمو إلى 1.8% مقابل 1.6% في الربع الرابع، بخلاف التوقعات التي أشارت لاستقرارها عند نفس النسبة السابقة.