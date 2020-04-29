شكرا لقرائتكم خبر عن فائض الميزان التجاري النيوزيلندي دون التوقعات خلال آذار/مارس والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد النيوزيلندي قراءة مؤشر الميزان التجاري لشهر آذار/مارس والتي أظهرت تقلص الفائض إلى ما قيمته مليون دولار نيوزيلندي مقابل ما قيمته 531 مليون دولار نيوزيلندي والتي عدلت من فائض بما قيمته 594 مليون دولار نيوزيلندي في شباط/فبراير الماضي، وتعد بذلك القراءة الحالية دون التوقعات التي أشارت لاتساع الفائض إلى ما قيمته 700 مليون دولار نيوزيلندي.

وجاء ذلك مع أظهرت قراءة مؤشر الصادرات انخفاضاً إلى ما قيمته 4.87 مليار دولار نيوزيلندي مقابل 4.92 مليار دولار نيوزيلندي في القراءة السابقة لشهر شباط/فبراير، بخلاف التوقعات التي أشارت لارتفاعها إلى 5.81 مليار دولار نيوزيلندي، بينما أوضحت قراءة الواردات ارتفاعاً إلى ما قيمته 4.34 مليار دولار نيوزيلندي مقابل 4.33 مليار دولار نيوزيلندي في شباط/فبراير، أيضا بخلاف التوقعات عند 5.14 مليار دولار نيوزيلندي.