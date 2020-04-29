شكرا لقرائتكم خبر عن 150 مليون جنيه واردات مصر من الثلاجات فى أوائل 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت بيانات حكومية، أن إجمالي الواردات المصرية من الثلاجات حققت زيادة طفيفة خلال شهر يناير بداية عام 2020، حيث بلغت الواردات المصرية منها نحو 9 ملايين و421 ألف دولار، أي 150 مليون و736 ألف جنيه، "16 جنيه متوسط سعر الدولار".

وسجلت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، زيادة حجم الواردات المصرية من الثلاجات بقيمة 175 ألف دولار، "مليوني و800 ألف جنيه" في يناير الماضي، بالمقارنة بقيمة الواردات في الشهر المماثل والتي بلغت نحو 9 ملايين و246 ألف دولار.

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حقق إجمالى الواردات المصرية خلال شهر يناير الماضي، نحو 5 مليار و32 مليون دولار مقابل 6 مليار و52 مليون دولار في نفس الشهر من العام 2019، بنسبة انخفاض قدرها 18.4%.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، قائمة تضم 9 سلع انخفضت وارداتها خلال شهر يناير الماضي، ومن أبرز هذه الواردات منتجات البترول وسجلت 348 مليون دولار، بتراجع بلغت نسبته 34%، يليها الواردات من مواد أولية من حديد وصلب وبلغت وارداتها 260 مليون دولار، بنسبة انخفاض قدرها28.9%.

وشملت قائمة الواردات أيضا كلا من اللدائن بأشكالها الأولية وبلغت نحو 172 مليون دولار في يناير الماضي، بنسبة تراجع بلغت نحو 19.2%، ثم الواردات من الذرة وبلغت نحو 143 مليون دولار، بنسبة تراجع بلغت نحو 9.7%، ثم الواردات من مواد كيماوية عضوية وغير عضوية، وسجلت وارداتها نحو 141 مليون دولار، بنسبة تراجع بلغت نحو 34.8%.