الدولار مقابل الفرنك يحقق الهدف الأول – تحليل - 29-04-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح زوج الدولار مقابل الفرنك بتحقيق هدفنا الأول المنتظر عند 0.9800 وعاد لاختبار مستوى 0.9730 مجدداً، حيث يحافظ على تماسكه فوقه حتى الآن، ونلاحظ أن مؤشر ستوكاستيك يقترب من التقاطع بشكل إيجابي، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الصاعد المتوقع على المدى اللحظي والقصير، والذي يستهدف مستويات 0.9900 كمحطة رئيسية تالية.
وبالتالي، سيبقى السيناريو الإيجابي فعالاً للفترة القادمة بشرط أن يحافظ السعر على ثباته فوق مستوى 0.9730.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9700 والمقاومة 0.9840
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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