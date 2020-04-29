شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يحقق الهدف الأول – تحليل - 29-04-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي من ملامسة هدفنا الأول المنتظر عند 0.6500 ويستقر قربه، ويحصل على دعم إيجابي مستمر من المتوسط المتحرك 50، والذي يعزز فرص استمرار الارتفاع ضمن القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، بانتظار مزيد من الميل الصاعد والتوجه نحو هدفنا الممتد الذي يصل إلى 0.6685.
وبالتالي، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الصاعد للفترة القادمة ما لم يتم كسر مستوى 0.6407 والثبات دونه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6430 والمقاومة 0.6570
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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