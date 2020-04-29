شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يحاول بإيجابية – تحليل - 29-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى سعر عقود خام برنت تداولات يوم أمس دون مستوى 20.76، لكنه يبدأ اليوم بميل صاعد في محاولة للارتقاء فوقه، تدعمه إيجابية مؤشر ستوكاستيك، مما يجعلنا نفضل التوقف على الحياد إلى أن يؤكّد السعر موقفه بالنسبة للمستوى المذكور ومن ثم تحديد وجهته التالية بشكل أدق.

نشير إلى أن تأكيد الاختراق والثبات فوق 20.76 سيدفع السعر لتحقيق مكاسب تبدأ بزيارة مستوى 20.76، بينما الفشل بالاختراق سيضع السعر تحت الضغط السلبي من جديد، ليتجه نحو زيارة مناطق 18.65 ثم 15.95 على المدى القريب.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 18.00 والمقاومة 23.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي