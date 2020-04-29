شكرا لقرائتكم خبر عن النفط في مسار جانبي – تحليل - 29-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى سعر النفط اختباراً للمتوسط المتحرك 50 الذي شكّل مقاومة لحظية جيدة عند 13.40، ولا يزال السعر عالقاً بين مفاتيح الاتجاه التي أشرنا إليها في تقريرنا الأخير والتي تتمثل بالدعم 11.30 والمقاومة 14.25، مما يجعلنا نرجّح أن نشهد تداولات جانبية بين هذين المستويين إلى أن يتمكّن السعر من اختراق أحدها وتحديد وجهته التالية بشكل أدق.

نشير إلى أن اختراق المقاومة المذكورة سيقود السعر للعودة إلى المسار التصحيحي الصاعد الذي يتواجد هدفه التالي عند 16.65، بينما كسر الدعم سيضع السعر تحت ضغط سلبي يستهدف مستويات 10.00 ثم 6.80 كمحطات رئيسية تالية.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 10.00 والمقاومة 15.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: جانبي