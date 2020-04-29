الفضة تحافظ على ثباتها الإيجابي – تحليل - 29-04-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يعود سعر الفضة للتحرك فوق مستوى 15.08 بعد محاولة كسره يوم أمس، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً على المدى اللحظي، بانتظار التوجه نحو 16.00 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي.
بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن كسر 14.17 والثبات دونه سيضع السعر تحت ضغط سلبي تبدأ أهدافه باختبار مستوى 14.17.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 14.90 والمقاومة 15.50
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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