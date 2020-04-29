شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب متماسك – تحليل - 29-04-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر الذهب بالتذبذب حول المتوسط المتحرك 50، ويحصل على إشارة إيجابية من خلال مؤشر ستوكاستيك الآن، بانتظار المساهمة بدفع السعر لتحقيق المكاسب خلال الجلسات القادمة، حيث يتواجد هدفنا الأول عند 1747.43، والذي يمثّل اختراقه مفتاح الاندفاع نحو 1780.00 كمحطة تالية.
وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد بشرط الثبات فوق 1678.45، مع الإشارة إلى أن اختراق 1734.00 سيسهّل مهمة السعر بتحقيق الأهداف الإيجابية المقترحة.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1690.00 والمقاومة 1740.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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