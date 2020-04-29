شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يكمل نموذج سلبي – تحليل - 29-04-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي كسراً واضحاً لمستوى 1.4015 وأغلق الشمعة اليومية دونه، ليكمل تشكيل نموذج رأس وكتفين تظهر ملامحه بالرسم البياني أعلاه، مما يدعم فرص سيطرة الميل الهابط على التداولات القادمة، في طريقه لزيارة مستوى 1.3814 كهدف سلبي تالي.
وبالتالي، نحن نتوقّع أن نشهد تداولات سلبية اليوم بدعم من الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، مع الإشارة إلى أن اختراق مستويات 1.4015 ثم 1.4065 سيوقف الانخفاض المقترح ويدفع السعر للارتفاع من جديد.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3900 والمقاومة 1.4065
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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