شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يصل إلى الهدف الأول – تحليل - 29-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول زوج الدولار مقابل الين بسلبية ملحوظة يوم أمس ليصل بفارق نقاط قليلة عن هدفنا المنتظر عند 106.44، ويقع تحت ضغط سلبي مستمر قادم من المتوسط المتحرك 50، مما يدعم فرص كسر هذا المستوى لفتح الطريق أمام امتداد الموجة الهابطة لتصل إلى 105.20 كهدف سلبي تالي.

وبالتالي، سيبقى الاتجاه الهابط مرجحاً خلال الجلسات القادمة بشرط أن يحافظ السعر على ثباته دون مستويات 107.68 و108.10.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 105.90 والمقاومة 107.60

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط