الجنيه الإسترليني يختبر المقاومة – تحليل - 29-04-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار اختباراً للمقاومة المحورية 1.2515 وارتد هبوطاً من هناك، ليبقى السعر عالقاً بين المستويات المحورية التي تتمثل بالمقاومة المذكورة والدعم 1.2400، مما يجعلنا نستمر في حياديتنا حتى الآن، بانتظار اختراق أحد المستويات المذكورة للحصول على إشارة أوضح للاتجاه التالي.
نذكر بأن اختراق المقاومة المذكورة سيدفع السعر لاستئناف الاتجاه التصحيحي الصاعد الذي يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 1.2777، بينما يمثّل كسر الدعم مفتاح عودة سيطرة الضغط السلبي والتوجه نحو اختبار مستوى 1.2304 مبدئياً.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2300 والمقاومة 1.2515
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: يعتمد على المستويات المذكورة في التقرير
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