شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يغلق دون المقاومة – تحليل - 29-04-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى زوج اليورو مقابل الدولار تداولات يوم أمس دون مستوى 1.0840، مما يجعلنا نستمر بترجيح الاتجاه الهابط على المدى اللحظي والقصير، والذي يستهدف مستويات 1.0700 ثم 1.0640 بشكل رئيسي، مع الإشارة إلى أن كسر 1.0795 سيسهّل مهمة السعر بتحقيق الأهداف المقترحة.
الثبات دون 1.0840 مهم لاستمرار الانخفاض المتوقع، حيث إن اختراقه سيدفع السعر للتحول نحو الارتفاع على المدى اللحظي وزيارة مستوى 1.0966 مجدداً.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.0700 والمقاومة 1.0900
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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