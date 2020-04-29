شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يتقرب من مقاومة هامة -تحليل صباحي- 29-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد المؤشر ارتفاعا خلال جلسة امس الثلاثاء حيث اغلق عند مستوى 5209 نقطة، مصحوبا بتقارب كمية التداول من متوسطها الشهري، كما يقترب المؤشر حاليا من مستوى المقاومة الحالي والقوي عند 5400 نقطة، وفي ظل ظهور إشارات إيجابية على مؤشر استوكاستيك، لذلك نتوقع انه في حالة تجاوز المؤشر لمستوى 5400 نقطة، فانه سيواصل ارتفاعه لمستوى المقاومة التالي عند 6000 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 5,170 وبين مستوى المقاومة هو 5,280 نقطة