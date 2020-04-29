شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يمدد مكاسبه -تحليل صباحي- 29-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مدد المؤشر مكاسبه لينهي تداولات امس الثلاثاء عند مستوى 8600 نقطة، في ظل ارتفاع في كمية التداول، ويقترب المؤشر حاليا من متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، والذي يشكل مقاومة نتوقع ان تساهم في دفع المؤشر لأسفل لاعادة اختبار مستوى الدعم 8200 نقطة كمستوى اول، الا ان هذا السيناريو مرهون بثبات المؤشر اسفل مستوى 8610 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 8,500 وبين مستوى المقاومة هو 8,610 نقطة