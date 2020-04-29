شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يغلق على ارتفاع ثمين – تحليل صباحي – 29-04-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) الارتفاع في آخر جلساته، وسط بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ليحقق المؤشر مكاسب وإن كانت ضئيلة ولكنها تعد مهمة في تلك المرحلة بنسبة بلغت 0.84% بما يعادل 57.02 نقطة، فبهذا الارتفاع تخلص المؤشر من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، أمام سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل.
لذلك تتغير نظرتنا للمؤشر نحو الإيجابية، فتوقعاتنا تشير إلى المزيد من الارتفاع خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة 7,000.00 استعداداً لمهاجمته.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 6,800.00 ومستوى المقاومة 7,073.95.
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عدد أسهم الشركات الرابحة
126
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عدد أسهم الشركات الخاسرة
50
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عدد أسهم الشركات الثابتة
20
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عدد أسهم الشركات المتداولة
196
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