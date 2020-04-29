شكرا لقرائتكم خبر عن التموين يغلق على ارتفاع حذر – تحليل صباحي – 29-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم التموين (6004) على ارتفاع في آخر جلساته، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق السهم مكاسب جديدة بلغت نسبتها 1.79% بما يعادل 1.40 نقطة، ليظل السهم عند منطقة المقاومة 80.00، ملامساً لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وذلك للجلسة الثانية على التوالي، تحت مظلة سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير.

Advertisements

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 80.00، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 74.10.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 76.00 ومستوى المقاومة 84.00.