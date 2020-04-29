شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الاهلي المتحد (ALMUTAHED) يرتفع لهدفه السعري الثاني -تحليل صباحي- 29-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع لهدفه السعري الثاني والمتوقع عند 310 فلس، والذي يعد مستوى المقاومة الحالي، حيث اغلق امس الثلاثاء عند مستوى307 فلس، مصحوبا بارتفاع ضخم في كمية التداول، وهو ما يعد إشارة ايجابية، لذلك نتوقع ان يصل السهم لمستوى 345 فلس، شرط تجاوز السهم لمستوى 310 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 295 بينما مستوى المقاومة هو 320 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد