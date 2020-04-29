شكرا لقرائتكم خبر عن شركة أعيان للاجارة والاستثمار (AAYAN) يصل لهدفه السعري المتوقع -تحليل صباحي- 29-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم لهدفه السعري المتوقع عند مستوى 40 فلس، حيث اغلق امس الثلاثاء عند مستوى 38٫60 فلس، ويواجه السهم حاليا مستوى المقاومة 40 فلس، والذي نتوقع ان يساهم في دفع السهم لأسفل في عملية جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 33 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 41 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 37.1 بينما مستوى المقاومة هو 38٫9 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط