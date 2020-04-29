شكرا لقرائتكم خبر عن الأولى للتسويق المحلي للوقود (OULAFUEL) يتجاوز خط الاتجاه الهابط -تحليل صباحي- 29-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع خلال جلسة امس الثلاثاء ليغلق عند مستوى 103 فلس، لينجح بذلك في تجاوز متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، وهو ما يعد إشارة ايجابية، كما نلاحظ انطلاق إشارة شراء على مؤشر استوكاستيك، لذلك نتوقع ان يحاول السهم الارتفاع لمستويات أعلى قد تصل الى 116 فلس، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 100 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 101 بينما مستوى المقاومة هو 105.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد