شكرا لقرائتكم خبر عن الأولى للتسويق المحلي للوقود (OULAFUEL) يتجاوز خط الاتجاه الهابط -تحليل صباحي- 29-04-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع خلال جلسة امس الثلاثاء ليغلق عند مستوى 103 فلس، لينجح بذلك في تجاوز متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، وهو ما يعد إشارة ايجابية، كما نلاحظ انطلاق إشارة شراء على مؤشر استوكاستيك، لذلك نتوقع ان يحاول السهم الارتفاع لمستويات أعلى قد تصل الى 116 فلس، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 100 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 101 بينما مستوى المقاومة هو 105.0 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر الأولى للتسويق المحلي للوقود (OULAFUEL) يتجاوز خط الاتجاه الهابط -تحليل صباحي- 29-04-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.