شكرا لقرائتكم خبر عن الخليجية للإستثمار البترولي (GPI) يبدا جني الأرباح -تحليل صباحي- 29-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق السهم تراجعا كبيرا خلال ثالث جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الثلاثاء عند مستوى 16٫30 فلس، مصحوبا بارتفاع في كمية التداول، وهو ما يعد إشارة سلبية، كما كون السهم نموذج "Bearish Engulfing” وهو من الشموع اليابانية العاكسة للاتجاه الصاعد، لذلك نتوقع عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 14 فلس كمستوى أول ثم 12٫50 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 19٫50 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 15.5 بينما مستوى المقاومة هو 17 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط