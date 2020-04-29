شكرا لقرائتكم خبر عن شركة رمال الكويت العقارية (REMAL) ارتفاع متوقع -تحليل صباحي- 29-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى السهم تداولات امس الثلاثاء في المنطقة الخضراء، حيث اغلق عند مستوى 14٫60 فلس، ليعوض بذلك خسائره التي حققها خلال الأسبوع الحالي، كما نلاحظ انطلاق إشارة شراء على مؤشر القوة النسبية، لذلك نتوقع ارتفاعا وشيكا لمستوى المقاومة الهام عند 18 فلس، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 13 فلس، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 13 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 14.1 بينما مستوى المقاومة هو 14.9 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد