شكرا لقرائتكم خبر عن شركة مجموعة خدمات الحج و العمرة (MASHAER) يتجاوز القناة الهابطة -تحليل صباحي- 29-04-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع خلال جلسة امس الثلاثاء ليغلق عند أعلى مستوى له خلال الجلسة وهو 57٫70 فلس، متجاوزا متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، كما تمكن السهم من تجاوز القناة الهابطة قصيرة الأجل، وهو ما يمهد الطريق أمام السهم لمزيد من الارتفاع لمستوى المقاومة 64 فلس كمستوى أول، شرط عدم اختراق السهم لمستوى 54 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 55.9 بينما مستوى المقاومة هو 58.6 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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