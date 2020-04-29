شكرا لقرائتكم خبر عن شركة هيومن سوفت القابضة (HUMANSOFT) يرتفع بفجوة سعرية -تحليل صباحي- 29-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم بفجوة سعرية خلال تداولات امس الثلاثاء، حيث اغلق عند مستوى 2699 فلس، لينجح بذلك في تجاوز مستوى مقاومته السابق عند 2650 فلس، كما نلاحظ انطلاق إشارة شراء على مؤشر ماكد، مما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الارتفاع لمستوى المقاومة التالي عند 3100 فلس، شرط بقاء السهم أعلى مستوى2550 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 2,681.0 بينما مستوى المقاومة هو 2,731.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد